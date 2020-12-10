Atatürk Barajında dev turna balığı yakalandı

-İş yerinden görüntü

-Balığın metre ile ölçülmesi

-Balığın tartılması

-Röportaj

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman Atatürk Barajı Göletinde bir balıkçı tarafından dev turna balığı yakalandı. Adıyaman’da balıkçılık yapan Yılmaz Alp, Atatürk Barajı Göletinde yakalamış olduğu 1 metre 30 santim uzunluğundaki turna balığını Hocaömer Mahallesinde faaliyet gösterdiği balıkçı dükkanında sergiledi. Büyüklüğü ile dikkatleri üzerine çeken turna balığını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak balığı görüntüledi. İlk defa bu kadar büyük bir turna balığıyla karşılaştıklarını dile getiren Yılmaz Alp, “Daha önceden böyle bir büyük balık yakalamadık, yani yakaladık ama hep küçüklerini yakaladık 2-3 kiloluk. Yakaladığımız en büyük balık budur şuan. Bu turna balığıdır. Fırat’ın en eski balıklarındandır ve çok lezzetli bir balıktır. Uzunluğu 1 metre 30 santim, ağırlık ise 30 kilogramdır. Vatandaşlar gördü mü mutlaka gelip bir fotoğraf fİlan çekip gidiyor” diye konuştu.





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