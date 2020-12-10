Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Atatürk Barajında dev turna balığı yakalandı

Atatürk Barajında dev turna balığı yakalandı

Balıktan görüntü

Sarılar Akalan Kalamış Dev Turna Balığı Turna Balığı 

-İş yerinden görüntü
-Balığın metre ile ölçülmesi
-Balığın tartılması
-Röportaj
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman Atatürk Barajı Göletinde bir balıkçı tarafından dev turna balığı yakalandı. Adıyaman’da balıkçılık yapan Yılmaz Alp, Atatürk Barajı Göletinde yakalamış olduğu 1 metre 30 santim uzunluğundaki turna balığını Hocaömer Mahallesinde faaliyet gösterdiği balıkçı dükkanında sergiledi. Büyüklüğü ile dikkatleri üzerine çeken turna balığını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak balığı görüntüledi. İlk defa bu kadar büyük bir turna balığıyla karşılaştıklarını dile getiren Yılmaz Alp, “Daha önceden böyle bir büyük balık yakalamadık, yani yakaladık ama hep küçüklerini yakaladık 2-3 kiloluk. Yakaladığımız en büyük balık budur şuan. Bu turna balığıdır. Fırat’ın en eski balıklarındandır ve çok lezzetli bir balıktır. Uzunluğu 1 metre 30 santim, ağırlık ise 30 kilogramdır. Vatandaşlar gördü mü mutlaka gelip bir fotoğraf fİlan çekip gidiyor” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı