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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Atatürk Arboretumu’nda sonbahar manzarası

Atatürk Arboretumu’nda sonbahar manzarası

Drone Görüntü

Ziyaretçiler Sonbahar Irak 

-Detay Görüntü
-Genel Görüntü
-Doğa Görüntü

( İSTANBUL ÖZEL- DRONE) İSTANBUL

- Sarıyer'de bulunan Atatürk Arboretomu’nda sonbaharın etkisini göstermesiyle görsel bir şölen oluştu. Yeşil ve sarının farklı tonları görenleri kendine hayran bıraktı. Öte yandan pandemi nedeniyle geçmiş yıllara oranlar az sayıda ziyaretçinin geldiğini görüldü.
Megakent'te sonbaharın görsel şölen oluşturduğu mekanların başında gelen Atatürk Arboretomu’nda sonbaharın izleri havadan görüntülendi. İstanbullular özellikle güneşin kendini göstermesiyle şehrin stresinden ve gürültüsünden uzaklaşmak için Atatürk Arboretumu’na akın ettiği görüldü.
Öte yandan pandemi nedeniyle geçmiş yıllara oranla az sayıda ziyaretçinin geldiğini görüldü.
Doğayla baş başa kalan ziyaretçiler, kuş sesleri içerisinde göletin kenarında fotoğraf çekerek unutulmaz bir gün yaşadılar. Çocuklarıyla birlikte gelen vatandaşlar sararmış yaprakların kapladığı yürüyüş parkurunda gezmenin keyfini çıkardı. 'Canlı Açık Ağaç Müzesi' olarak da adlandırılan Atatürk Arboretumu; Peruka Çalısı, Amerikan Lale Ağacı, Mamut Ağacı, Japon Tesbih Çalısı, Maymun Çıkmaz gibi birçok ağaç çeşidine ev sahipliği yapıyor. Gelen ziyaretçilerin Covid-19 önlemlerine uyarak mesafeli olarak gezdiği görüldü.
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