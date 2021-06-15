Ataşehirde gasp edilerek öldürülen kadının eski kocası intihar etti

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Ataşehirde sabah saatlerinde holding binasının önünde gasp edilerek öldürülen Sibel Koçan'ın eski eşi olaydan birkaç saat sonra intihar etti. Olay öğle saatlerinde Ataşehirde bulunan rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Ataşehir’de sabah saatlerinde gasp edilerek vurularak öldürülen Sibel Koçanın eski eşi, eşinin ölüm haberinden bir kaç saat sonra Küçükbakkalköy'deki rezidansın 31.katından atlayarak hayatını kaybetti. İntihar eden eski kocanın cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırılırken, şirketin ortağı olduğu öğrenildi. (AZ-BA-Y)

