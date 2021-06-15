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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ataşehirde gasp edilerek öldürülen kadının eski kocası intihar etti

Ataşehirde gasp edilerek öldürülen kadının eski kocası intihar etti

Binanın görüntüsü

İntihar Gasp Ölüm Haberi 

-Detay
-Polis ekipleri

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Ataşehirde sabah saatlerinde holding binasının önünde gasp edilerek öldürülen Sibel Koçan'ın eski eşi olaydan birkaç saat sonra intihar etti. Olay öğle saatlerinde Ataşehirde bulunan rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Ataşehir’de sabah saatlerinde gasp edilerek vurularak öldürülen Sibel Koçanın eski eşi, eşinin ölüm haberinden bir kaç saat sonra Küçükbakkalköy'deki rezidansın 31.katından atlayarak hayatını kaybetti. İntihar eden eski kocanın cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırılırken, şirketin ortağı olduğu öğrenildi. (AZ-BA-Y)
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