Ataşehir’deki yangında patlama anı kamerada

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Patlamayla vatandaşlar panikle kaçıştı İSTANBUL



- Ataşehir’de itfaiye ekipleri bir evde çıkan yangına dışarıdan hortumla müdahale etmeye çalıştığı esnada patlama meydana geldi. Yaşanan patlama anı ise kameraya yansıdı. Patlamayla panik yaşayan vatandaşların kaçtığı görüldü.

Yangın, Ataşehir Veysel Karani Mahallesi 3034 Sokak’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye henüz belirlenmeyen bir neden tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin dışarıdan yangına müdahale etmeye çalıştığı esnada iddiaya göre evin içerisinde bulunan tüp nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamayla yaşanan panik ve telaş anları kameraya yansıdı. Görüntülerde vatandaşların korkuyla kaçtığı görülüyor. Öte yandan evde çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen vatandaşların tedavisi ayakta gerçekleştirildi.

(MB-)



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