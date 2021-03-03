Ataşehir'deki mobilya fabrikası ikinci kez yandı

-İtfaiyenin söndürmeye çalışması -Mobilya fabrikasından genel görüntü
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Ataşehir'de dün yanan ve söndürülen mobilya fabrikası bu sabah saatlerinde tekrar yandı. Yangın saat 07.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde ikinci kez gerçekleşti. Dün yanan ve 2 işçinin yaralanmasına sebep olan mobilya fabrikası tekrar yandı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım