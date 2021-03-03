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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ataşehir'deki mobilya fabrikası ikinci kez yandı

Ataşehir'deki mobilya fabrikası ikinci kez yandı

Binadan çıkan duman

Fabrika Mobilya Fabrikası Nadan Mobilya Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin söndürmeye çalışması
-Mobilya fabrikasından genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir'de dün yanan ve söndürülen mobilya fabrikası bu sabah saatlerinde tekrar yandı. Yangın saat 07.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde ikinci kez gerçekleşti. Dün yanan ve 2 işçinin yaralanmasına sebep olan mobilya fabrikası tekrar yandı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
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