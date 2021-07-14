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Ataşehir’de, yolda kararsız kalan kamyonet sürücüsü bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ataşehir’de, yolda kararsız kalan kamyonet sürücüsü bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Ataşehir’de, yolda kararsız kalan kamyonet sürücüsü bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Montaj tünel

İlk Müdahale Hastane Yaralı Kadın Direksiyon Trol 

-Kadını sedyeyle ambulans alınması
-Kaza yapan kamyonet
-Kaza yeri detay
-Kamyon şoförü röp

( İSTANBUL )- Kamyonette sıkışan kadını vatandaşlar kriko ile kurtardı İSTANBUL

- Ataşehir’de bir yol ayrımına gelen kamyonet sürücüsü, yolun hangi tarafına sapacağına karar veremeyince ortadaki bariyerlere girdi. Bariyerlere saplanan kamyonetin sağ ön koltuğunda oturan kadın yolcu araç içerisinde sıkıştı. Bacağı sıkışan yaralı kadını çevredeki vatandaşlar kriko kullanarak sıkıştığı yerden kurtardı. Kaza, Ataşehir’de Küçükbakkalköy - Ataşehir sapağında 13.30 sularında meydana geldi. Seyir halindeki 34 EH 2496 plakalı Iveco marka kamyonetin şoförü Turan Sucu, iddiaya göre yol ayrımında hangi sapağa gireceği konusunda kararsız kalmasından dolayı direksiyon kontrolünü kaybederek bariyerlere daldı. Bariyerlere saplanarak ağır hasar alan araçta yolcu koltuğunda oturan Manolya Gürel'in bacağı araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görerek araçlardan inen vatandaşlar, Manolya Gürel'in sıkışan bacağını kriko yardımıyla sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan kamyonetin şoförü Turan Sucu, “Sanırım kendimden geçtim. Öyle bir şey olabilir yani sıcaktan. Onun dışında bir şey yok. Alkol vesaire herhangi bir şey yok. 20 kilometre hızla gidiyordum. Aşağı gelirken buraya döndüm, öyle fark ettim” dedi.
(CGK-
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