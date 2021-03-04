Ataşehir'de yasa dışı silah ticareti yapanlara operasyon



- Ataşehir'de düzenlenen yasadışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında yasadışı silah ticareti yapılacağı yönünde ihbar alan ekipler, geçtiğimiz salı günü saat 20.30 sıralarında operasyon yaptı. Polis ekipleri silah satışı amacıyla otoparka gelen E.K. (36) ve U.İ. (33) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin sevk edildikleri mahkemece adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldıkları öğrenildi.



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