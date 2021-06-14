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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ataşehir’de uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı

Ataşehir’de uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı

sergi

Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Akalan Irak 

-şahsın çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir'de, parkta uyuşturucu satışı yapmaya çalışan A.U. yanındaki 3 kişi ile birlikte yakalandı. Üzerinde ve evinde 1 kilogram 804 gram uyuşturucu madde ele geçirilen A.U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Haklarında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan O.R.K., M.A. ve F.A. ise serbest bırakıldı. Polis ekipleri Ataşehir’de, dün saat 19.30 sıralarında A.U. isimli şüphelinin aracında uyuşturucu satışı yaptığı ihbarını aldı. Ekipler, plakasını belirledikleri A.U. isimli şüphelinin aracını takibe aldı. Ümraniye İkbal Caddesi üzerinde bulunan parka gelen A.U., uyuşturucu satmaya çalıştığı O.R.K., M.A. ve F.A. ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 3 parça halinde, 5.1 gram, 9.4 gram ve 7 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 885 lira para ele geçirildi. A.U.'nın evinde yapılan aramalarda ise; bin 738 gram bonzai, tabanca, 4 mermi bulundu. Polis ekipleri tarafından uygulanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, haklarında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan O.R.K., M.A. ve F.A., serbest bırakıldı.
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