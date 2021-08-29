Ataşehir'de uyuşturucu baskını: Şüpheli kıskıvrak yakalandı

-Ele geçirilenler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ataşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahıs polis ekiplerince yapılan baskın sonrası kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundu. Ataşehir'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonrası E.Ç. isimli şahsın ilçe genelinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. İkamet adresi belirlenen şüphelinin evine polis ekiplerince baskın düzenledi.

O esnada evde bulunan E.Ç. gözaltına alınırken evde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 16 adet tüfek fişeği, 5 adet fişek, çok sayıda uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AZ-

