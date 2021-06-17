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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ataşehir'de ticari taksi ,motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı

Ataşehir'de ticari taksi ,motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı

-kaza yapan sürücü

İlk Müdahale Ticari Taksi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

--ambulans
--yaralıya müdahale
--kaza yapan taksi
--polis ekipleri
--genel görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Ataşehir'de ticari taksi seyir halindeki bir motosiklete çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 12:00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Fiat marka 34 THM 05 plakalı ticari taksi, 34 GM 8712 plakalı motosiklete çarptı, çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. (MB-
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