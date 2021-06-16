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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ataşehir’de tekstil kumbarasını soyan hırsızlar yakalandı

Ataşehir’de tekstil kumbarasını soyan hırsızlar yakalandı

Çalınan giysiler

Hırsızlar Yakalandı Adli Kontrol Polis Ekipleri Hırsız Polis Tekstil Malzemesi 

-Ekipler
-Sokak görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de tekstil kumbarasının içindeki giyim eşyalarını ve aksesuarlarını çalan iki hırsız polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay 14 Haziran günü, saat 19.20 sıralarında Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi üzerinde gerçekleşti. Giyim kumbarasının içindeki giyim eşyaları ve aksesuarlarını sivil bir araca yükledikleri görülen M.D. (30) ve Y.D.(20) isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından, hırsızlık esnasında kullanılan araçta yapılan aramalarda çok sayıda tekstil malzemesi ve bir çanta içerisinde çok sayıda tamir ve hırdavat malzemesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan sorgulamalarda kendilerini vakıf görevlisi olarak beyan eden şüphelilerden M.D. isimli şahsın 2019 yılına ait Kartal ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayından faili firar olarak arandığı, Y.D. isimli şahsın ise çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar 15 Haziran tarihinde “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edilerek haklarında adli kontrol hükümleri uygulandı. (MB-
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