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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ataşehir'de sevgilisinin ellerini bantla bağlayarak dairede yangın çıkardı

Ataşehir'de sevgilisinin ellerini bantla bağlayarak dairede yangın çıkardı

Olay yeri

Kız Arkadaş Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Genç Kadın Yangına Müdahale 

-Yanan daireden detay
-İtfaiye ve polis ekipleri
-Röportajlar

( İSTANBUL ) Ataşehir'de bir kişi sevgilisinin ellerini bantla bağlayarak dairede yangın çıkardı İSTANBUL

- Ataşehir’de taksisci Emre Y. kız arkadaşının ellerini bantladıktan sonra bulunduğu dairede yangın çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile bina yöneticisi genç kadının alevler arasından çıkardı. Mevlana Mahallesi, Acarlar Sitesi’nde bulunan 15 katlı binanın 14 katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile bina yöneticisi daire içinde elleri bant ile bağlanmış Alev Ş. İsimli kadını alevler arasından çıkardı. 14. katta çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Alev Ş. isimli kadının ellerini kavga ettiği sevgilisi Emre Y. bantladığı iddia edildi. 112 sağlık ekiplerine teslim edilen kadının durumu iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan şahsın binanın panosuna, ‘binada yangın çıkabilir’ diye yazarak gülücük işareti koyduğu ileri sürüldü. Site sakini Hüseyin Yaprak, "Taksicilik yapan bir kız oturuyormuş herhalde. Onun da sevgilisi ellerini bağlayıp kaçmış. Bina yöneticisine sordu. Biz dedi onu kurtardık dedi şu anda. Herhangi bir can kaybı yok bildiğim kadarıyla" Rahmi Ertuğrul ise, "Sevgilisi yakmış kaçmış, bırakmış. Ama kadını kurtardılar yani ellerini, ayaklarını bağlamışlar. Kadın kurtuldu şu anda. Ambulans da gitti, hastaneye götürdüler. Kadının, kadının elini ayağımı bağlamış. Evet yönetici söyledi.

Kurtarmışlar yönetici kurtarmış" dedi.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. (MB-
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