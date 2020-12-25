Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Ataşehir’de sahte alkol operasyonu

Ataşehir’de sahte alkol operasyonu

Baskın yapılan adres

Akalan Damacana Irak 

-Ele geçirilen malzemeler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de sahte alkol imalatı yapan bir adrese baskın düzenlendi.
Operasyonda, 53 adet 19 litrelik plastik kaplar içerisinde sahte alkol imalatında kullanılan sıvı madde, 4 adet damacana içerisinde 60 litre sahte alkol ve imalatta kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” kapsamında “Sahte Alkol İmalatı” konusu ile ilgili Ataşehir’de yürüttüğü çalışmalar kapsamında 24 Aralık 2020 tarihinde Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Caddesi’nde bulunan bir işyeri içerisinde sahte alkol imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine, aynı gün saat 15.00 sıralarında söz konusu adrese baskın yaptı. Operasyonda, 53 adet 19 litrelik plastik kaplar içerisinde sahte alkol imalatında kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık bin litre sıvı madde, 4 adet damacana içerisinde 60 litre sahte alkol, 5 adet cam kap içerisinde 12 litre alkol, 3 adet cam kavanoz içerisinde 15 litre alkol, sahte alkol imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. . Öte yandan, iş yerinin üst katında damacanalarda ve cam şişe ile kavanozlarda olmak üzere bir kısmı rakı, viski ve şarap olarak üretilmiş, bir kısmı ise mayalanmış alkol halinde toplam 1.000 litre sahte alkol ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan şüpheli Osman E. (51) isimli şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement