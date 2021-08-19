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Ataşehir’de polisleri gören şüpheli, uyuşturucu dolu poşeti pencereden attı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ataşehir’de polisleri gören şüpheli, uyuşturucu dolu poşeti pencereden attı

Ataşehir’de polisleri gören şüpheli, uyuşturucu dolu poşeti pencereden attı

şüphelilerin polis merkezinden çıkarılışı

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Polis Merkezi Pompalı Tüfek 

-şüphelilerin ekip otosuna bindirilişi

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Ataşehir’de emniyet görevlilerini gören şüpheli şahıs, içinde 422 gram marihuana bulunan poşeti bulunduğu evin penceresinden aşağı attı. Öte yandan uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Olay 18 Ağustos günü Ataşehir Kayışdağı Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar alan emniyet ekipleri, konu ile ilgili şahsın işyeri ve ikamet adreslerini tespit etti. Tespit edilen işyeri adresinde yapılan aramada kimliği tespit edilen şüpheli E.E. (36) yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmaların devamında şüpheli şahsın ikamet adresi kontrol edildiğinde içeride bulunduğu görülen İ.C.U. (23) isimli şahıs, görevlileri görünce pencereden bir poşet attı. Atılan poşet kontrol edildiğinde poşet içinde 422 gram marihuana maddesi olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili şüpheli şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili gözaltına alınan E.E.(36) ve İ.C.U. (23) yapılan işlemlerin ardından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan 19 Ağustos tarihinde adliyeye sevk edildi. Mahkemenin ardından İ.C.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (BC-CGK-
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