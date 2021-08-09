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Ataşehir’de park halindeki cipe çarpan otomobil yan yattı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ataşehir’de park halindeki cipe çarpan otomobil yan yattı

Ataşehir’de park halindeki cipe çarpan otomobil yan yattı

Yan yatan araba

Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ambulans sağlık ekipleri
-İtfaiye
-Vatandaş

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracı yan yatan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza bugün Ataşehir’in Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ABN 709 plakalı Opel marka otomobili ile seyir halinde olan sürücü Serpil Karakaya henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybederek, park halinde bulanan 34 KP 7953 plakalı Range Rover marka cipe vurarak otomobili ile yan yattı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından yan yatan otomobilin sürücüsü Serpil Karakaya, tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya tanıklık eden Bülent Yıldırım, “Araba yoldan gelirken, sanırım otomatik olduğu için sürücü frene basmak yerine gaza bastı. Park halinde bulunan arabaya arkadan vurunca yan yattı. Biz de vatandaş olarak yardıma koştuk. Hanımefendiyi çıkartıp ambulans verdik. Durumu şuan gayet iyi” dedi.

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