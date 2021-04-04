Ataşehir'de nargile keyifli okey masasına polis baskını

-Okey oynayanlar

-Nargile içenler

-Kaçanlar



( İSTANBUL -ÖZEL)-Polisi görünce kaçmaya çalıştılar-Ceza yedile nargile içip okey oynamaya devam ettiler İSTANBUL



- Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde kısıtlamaya uymayarak nargile keyifli okey oynayan mekana polis baskın yaptı. Kısıtlamada mekanda bulunan 63 kişiye 200 bin 340 TL ceza kesildi. Polisin geldiğini fark eden bazı kişiler kafeden kaçmaya çalıştı. Barbaros Mahallesi'de bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği mekana baskın için harekete geçti. Açık olan kafenin önüne gelen ekipler içeriden kimsenin kaçmaması için tüm etrafı sardı. Daha sonrasında kapının açılmasıyla birlikte polis ekipleri nargile keyifli okey oynana mekana baskın yaptı. Baskın sonucu karşısında polis ekiplerini gören kişiler şok geçirdi. Polis ekipleri mekanda kısıtlamaya uymayan 63 kişiye rastladı. Polisi görünce kaçtılar Daha sonrasında polisin geldiğini fark eden bazı kişiler kafeden kaçmaya çalıştı. O anlar ise saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. kafede bulunanların kimliklerini tek tek toplayan polis ekipleri 63 kişiye kısıtlama ve koronavirüs tedbirlerine uymamaktan kişi başı 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 200 bin 340 TL ceza kesildi. Ceza kesilmesi anında ise kişilerin gülerek nargile içmeleri ise pes dedirtti. Kısıtlama saatinde kapalı olması geren kafeye de ayrıca ceza uygulanacağı öğrenildi. (AZ-



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