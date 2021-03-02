Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın

Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın

yanana fabrika

Fabrika Mobilya Fabrikası Mobilya Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

- itfaiye ekipleri
- vatandaşlar

( İSTANBUL - 2)- İşçi yangından kendini fabrikanın duvarından sarkıtarak kurtardı İSTANBUL

- Ataşehir'de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın saat 12.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi G19 sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede fabrikanın çatı bölümünü sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Acil servis ekipleri hazır bekletildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. (MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı