Ataşehir'de mobilya fabrikasında korkutan yangın

-İtfaiye müdahalesi

-Yanan fabrikadan detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ataşehir'de mobilya imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın saat Ataşehir 22. Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında çıktı. Fabrikada çıkan yangın nedeniyle çevreye yayılan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının kısa sürede söndürülmesiyle yangın iş yerinin yanındaki ormanlık alana sirayet etmedi. Yangına tanık olan Ömer Avcı, "Baktığımızda ufak bir sanki çöp yanıyor gibi duman çıktı. Sonra buraya geldiğimde bayağı bir tutuşmuştu. Tam tutuşma esnasında zaten itfaiyeyi aradık ve o esnada itfaiye hemen anında yetişti. Ve yüksek gerilim hatlarına alevler yetişmeden itfaiye yetişerek yangını söndürdü. Herhangi bir can kaybı yok şu an herhalde gördüğümüz kadarıyla. Bir anda parladı nasıl olduğunu anlamadık. Aşağı taraftan baktığımızda önce böyle çöp yanığı gibi geldi ama bayağı bir fabrika yanmaya başladı.

Burası mobilya fabrikası"dedi.

