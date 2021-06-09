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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ataşehir'de marangoz atölyesinde yangın

Ataşehir'de marangoz atölyesinde yangın

İtfaiye ekipleri

Polis Güvenlik Önlemi Mobilya Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Vatandaş görüntüsü
-İtfaiye aracı

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Ataşehir Kayışdağı Mahallesinde bulunan marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre yangın, Kayışdağı Mahallesi Çeşme Caddesi üzerinde bulunan marangoz atölyesinde yangın çıktı. Marangoz atölyesinde bulunan mobilyaların etkisiyle dumanlar yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken atölyede maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı. (YEİ
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