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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ataşehir'de lüks araba ile kaza yaptılar, arabayı bırakıp taksi ile kaçtılar

Ataşehir'de lüks araba ile kaza yaptılar, arabayı bırakıp taksi ile kaçtılar

olay yeri görüntüsü

Ticari Taksi Hastane Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü Lüks Otomobil 

-çarpışan arabanın görüntüsü
-parçalanan motosikletin görüntüsü
-kaza yapan araçların çekici ile çekilmesi
-belediye işçileri

( İSTANBUL -ÖZEL)- Motosikletli kuryeye çarpıp taksi ile kaçtılar İSTANBUL

- Ataşehir’de içerisinde yabancı uyruklu 3 kişinin bulunduğu lüks marka otomobil, motosikletli kuryeye çarptı. Otomobilde bulunan şahıslar kazanın ardından lüks otomobili olay yerinde bırakıp ticari taksiye binerek kaçtılar. Olay, Pazar günü saat 02.00 sıralarında Ataşehir’de gerçekleşti. İddiaya göre yabancı uyruklu 3 kişinin bulunduğu 34 DVB 809 plakalı BMW marka araç ile kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen motosikletli kurye çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan motosiklet üzerindeki şahıs ölümden kıl payı kurtardı. Yabancı uyruklu şahıslar kazadan sonra, çarptıkları kişiyi ve lüks aracı olay yerinde bırakıp taksiye binerek oradan kaçtılar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulans ile motosiklet sürücüsünü hastaneye götürdü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, lüks araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Lüks araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken motosiklet kullanılamaz hale geldi. (MÇ-
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