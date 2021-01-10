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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın

Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın

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Kambi Para Cezası Kumarhane Polis Ekipleri Muhalefet 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de bir iş yerine yapılan baskında, korona virüs tedbirlerini hiçe sayan ve kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye toplam 51 bin 420 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de Örnek Mahallesi Betekar Amir Ateş Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, masalarda çay içerek kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Polis, iskambil kartlarına el koydu. 12 kişiye kumar oynamak ve korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 51 bin 420 yüz lira idari para cezası kesti. Öte yandan iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.
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