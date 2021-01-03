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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın

Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın

kumarhaneden görüntü

Para Cezası Sigara Kumarhane Polis Ekipleri Muhalefet 

-oyun oynayanlardan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de bir iş yerine yapılan baskında, kumar oynandığı ve alkol servis edildiği tespit edilen 12 kişiye toplam 37 bin 8 yüz lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir’de Mustafa Kemal Mahallesi 3001 Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, masalarda sigara içen, alkol servis edilen 12 kişiyi, kumar oynarken suçüstü yakaladı. Polis, iskambil kartlarına el koydu. 12 kişiye kumar oynamak ve korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 37 bin 8 yüz lira idari para cezası kesti. Öte yandan işyeri Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.
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