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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ataşehir’de korkutan otel yangını

Ataşehir’de korkutan otel yangını

canlı verildi

Polis Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-yanan otel
-itfaiye ekipleri
-olay yeri
-röportaj

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Ataşehir’de Cityloft 24 Suites isimli 3 katlı otelde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken otelin çatısı kullanılmaz hale geldi. Küçükbakkalköy Mahallesi, Albay Sokak'ta bulunan Cityloft 24 Suites isimli otelde yangın çıktı. Jeneratörün alev alması ile başlayan yangın kısa sürede otelin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, İtfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken otel müşterileri tahliye edildi. Yangından can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangını gören bir vatandaş, “Yangını ilk ben gördüm itfaiyeyi aradım. Alevleri gördüm otelin çatısı yanıyordu. Teknik bir sorundan yandı diye düşünüyoruz" dedi.
(MB-
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