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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Ataşehir'de kısıtlamada toplanan 26 kişiye; 90 bin 194 TL ceza

Ataşehir'de kısıtlamada toplanan 26 kişiye; 90 bin 194 TL ceza

Montaj tünelde

Para Cezası Salar Baros 

-Masalarda oturan şahıslar
-Polisler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün açık olan lokanta benzeri iki iş yerinde yapılan denetimlerde, bir araya gelerek sosyal mesafeye dikkat etmeyen 26 kişiye 90 bin194 TL ceza kesildi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 10.04.2021 günü saat 21.00 sıralarında Ataşehir ilçesinde Barbaros ve Atatürk Mahallesinde bulunan 2 farklı iş yerinde yapılan denetimlerde, iş yerinde bir araya gelerek sosyal mesafe maske kuralına uymayan 26 kişi olduğu tespit edildi. Şahıslara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesine istinaden 90 bin 194 TL idari para cezası uygulandı. (CGK
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