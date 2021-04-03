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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ataşehir'de kısıtlamada açık olan eğlence mekanına baskın

Ataşehir'de kısıtlamada açık olan eğlence mekanına baskın

Eğlence mekanı

Para Cezası Eğlence Mekanı Çamlıca Harekete Geç Polis Ekipleri 

-işletme sahibi
-Mekandaki insanlar
-ceza kesilmesi
-polis ekipleri

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Ataşehir'de kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğu ihbarı alan polis, mekana baskın yaptı. Baskın sonucu mekanda bulunan kişilere ceza yazıldı. Yeniçamlıca Mahallesi, Dursunbey Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanında parti yapıldığı ihbarını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği mekana baskın için harekete geçti. Eğlence mekanının önüne gelen ekipler içeriden kimsenin kaçmaması için tüm etrafı sardı. Daha sonrasında kapının açılmasıyla birlikte polis ekipleri mekana baskın yaptı. Baskın sonucu karşısında polis ekiplerini gören işletme sahibi şok geçirdi. Polis ekipleri mekanı arayarak eğlence partisi veren 6 kişiye rastladı. Eğlence mekanında bulunan 6 kişiye sokağa çakma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 18 bin 900 TL para cezası yazarken işletme sahibine mekanı açık tutmadan ötürü ayrı ceza yazıldı.
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