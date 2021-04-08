Ataşehir’de kadına çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücü tutuklandı



- Ataşehir’de yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı. Şüpheli sorgusunda, maktule çarptığını fark etmediğini söyledi.



Ataşehir Kayışdağı’nda 6 Nisan’da gece saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen Tülin Uğurlu, kamyonetin çarpması sonucunda feci şekilde hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. "Çarptığımı fark etmedim" Savcılıktaki sorgusu tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen şüpheli H.B. ifadesinde, “Ben hale gidiyordum. Aracın maktule çarptığını fark etmedim. Hale gittikten sonra aracın farının kırık olduğunu gördüm. Oradan mal aldım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Tutuklandı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı “taksirle ölüme neden olma” suçunun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, tanık olarak dinlenen şahsın aracı kullanan şüphelinin maktule çarptıktan sonra olay yerinden hızını kesmeden kaçtığını, kendisine selektör yapmasına rağmen durmadığını beyan ettiğini göz önünde bulundurarak tutuklanmasına hükmetti.



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