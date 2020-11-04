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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ataşehir'de işletmelere korona denetimi

Ataşehir'de işletmelere korona denetimi

Denetimden detay

Polis Para Cezası Efes Kıraathane Polis Ekipleri 

-Ekiplerden detay
-iş yeri sahiplerinden detay
-Diyaloglardan detay

( İSTANBUL ) -- Maske takmayan kıraathane sahibi; "Nefes almak için çıkardım" demesi dikkat çekti İSTANBUL

- Ataşehir'de işyeri ve restoranlara yönelik korona denetimi yapıldı. Denetimler esnasında ceza kesilen kıraathane sahibi; "Biraz hava almak için dükkanı açtım" demesi dikkat çekti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üniversite etrafındaki işyeri, kafe, restoran ile kıraathanelerde korona denetimi yaptı. Kayışdağı Caddesi'nde bulunan mekanları denetleyen ekipler, yönetmeliğe uymayan işletmelere idari para ceza kesti. Bir kıraathane sahibine maske takmadığı için para cezası kesildi. Maske takmadığı için para cezası kesilen işletme sahibi Erkan Tuna; "Nefes almak için çıkardım" demesi dikkat çekti. Kayışdağı Caddesi üzerinde işletmeleri gezen polis ekipleri korona genelgesi hakkında bilgi verdi. (HA-
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