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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ataşehir’de inşaat işçilerinin birbirine girdiği o anlar kamerada: 5 yaralı

Ataşehir’de inşaat işçilerinin birbirine girdiği o anlar kamerada: 5 yaralı

Cep telefonu görüntüsü

İnşaat Firması Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri İnşaat İşçileri 

-İşçilerin kavgası
-Detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Ataşehir İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çalışan işçiler arasında anlaşmazlıktan dolayı çıkan kavgada, yumruklar konuştu.
Kavgada 5 inşaat işçisi yaralandı. İnşaatta çalışan çok sayıda kişinin işine son verilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay, Ataşehir’de bulunan Finans Merkezi şantiyesinde geçtiğimiz günlerde, öğlen saatlerinde meydana geldi. Şantiyede çalışan 2 inşaat işçisi arasındaki anlaşmazlık büyüyerek tartışmaya döndü. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Diğer işlerinde kavgaya karışmasıyla tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Meydan kavgasında inşaatta kullanılan penseler kullanıldı. İnşaatın temel bölümünde çıkan kavgada işçiler inşaat demirleri arasında düşme tehlikesi yaşadı. O anlar başka bir işçinin cep telefonu tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Daha sonra inşaat firması tarafından kavgaya karışan işçilerin iş akdine son verildi.
Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (AZ-
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