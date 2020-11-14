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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ataşehir’de iki katlı binada yangın

Ataşehir’de iki katlı binada yangın

Yanan evin içi

Ne Var Ne Yok Baros Uttu Trol 

-Polis
-İtfaiye
-Vatandaşlar
-Röp.
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de 2 katlı binanın giriş katındaki evde yangın çıktı. İtfaiye yangına kısa sürede müdahale ederken yanan ev kullanılamaz hale geldi. Olay, Ataşehir Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. 2 katlı binanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, evi saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi. Kiracısının oturduğu evinde yangın çıktığını duyunca eve geldiğini belirten ev sahibi, “Hiç bilmiyorum. Çay içiyordum camdan baktım, duman çıkıyordu, ben de çıktım. Hortumu tuttum, hortumu tutmasam çatıya çıkacaktı. Çok büyük yangındı. Evde ne var ne yok gitti. Şükür dışarıya vurmadı” dedi.
Evde oturan kiracının evi kasten yaktığını iddia eden mahalle sakinlerinden Sezai Koç, “Çocuklar görmüş, karısını aramış “bak evi nasıl yakıyorum” diye göstermiş. Onda sonra başını örtüp kaçmış” diye konuştu.

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