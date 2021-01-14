Ataşehir'de eski sevgilisini ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra yangın çıkarmıştı; görüntüleri ortaya çıktı

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( İSTANBUL ) -- Ataşehir'de eski sevgilisine kabusu yaşatan şahsın görüntüleri ortaya çıktı İSTANBUL



- Ataşehir'de eski sevgilisini ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra evi ateşe veren şahsın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli Emre Y.'nin yangından önce apartmana girdiği yangından sonra da binadan sakin tavırlarla çıkması dikkat çekti. Olay geçtiğimiz gün saat 19.30 sıralarında Mevlana Mahallesi, Hüseyin Ağırman Sokak’ta site içerisinde bulunan 15 katlı binanın 14. katında meydana geldi. Emre Y. isimli şahıs eski sevgilisini Alev Ş.'nin ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra evi ateşe vermişti. Talihsiz kadın olaydan ufak yaralarla kurtulmuştu. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Emre Y.'nin olay ile ilgili yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli şahsın yangından önce binaya girdiği ve yangını çıkardıktan sonra ellerini sallayarak binadan çıktığı dikkat çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (MB-



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