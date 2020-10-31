Ataşehir'de çöp kutusunda patlama

( İSTANBUL -2)- Ataşehir'de çöp kutusuna bomba atıldı iddiası İSTANBUL
- İstanbul Ataşehir'de bir çöp kutusunda patlama meydana geldi. Polis ekipleri çöp kutusunda gerçekleşen patlamada çöp kutusuna bomba atıldı iddiası üzerinde duruyor. Olay Fetih Mahallesi, Eski Çiftlik Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bir çöp kutusunda patlama geldi. Patlamada çöp kutusu paramparça olurken araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri çöp kutusuna bomba atıldı iddiası üzerinde duruyor.
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