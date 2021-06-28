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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ataşehir’de çocuklara sigara ve alkol satan işyerine operasyon: 1 gözaltı

Ataşehir’de çocuklara sigara ve alkol satan işyerine operasyon: 1 gözaltı

Tekel bayisine ve depoya yapılan polis baskını

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-Baskında ele geçirilen kaçak sigaralar ve alkoller
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un Ataşehir ilçesinde yaşı küçük çocuklara sigara ve alkol sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. İşyerinde bin 194 şişe bandrolsüz içki ve purolar ile 123 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Ataşehir ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde bulunan lüks bir site içerisinde faaliyet gösteren bir tekel bayisinden, sitede oturan sakinlerin yaşı 18’den küçük çocuklarına sigara ve alkol sattığı ihbarını alan İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Site sakinlerinden gelen yoğun ihbar üzerine tekel bayisine ve bir depoya baskın yapan emniyet ekipleri, aramalarda bin 194 şişe bandrolsüz içki ve purolar ile 123 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi. Baskın sırasında yakalanan işletme sahibi E.M.O. hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapıldı. E.M.O., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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