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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ataşehir’de çatıları saran alevler mahalleliyi sokağa döktü

Ataşehir’de çatıları saran alevler mahalleliyi sokağa döktü

Drone

Güvenlik Önlemi Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-ek görüntü (Cep telefonu kamerası)
-İtfaiye
-Sokağa dökülen vatandaşlar detay
-genel

( İSTANBUL -DRONE)-Ataşehir’de yangına komşu desteği...Hortumlarla müdahale ettiler İSTANBUL

- Ataşehir'de iki katlı bir binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan eve de sıçradı. Alevlerin yükselmesi üzerine sokağa dökülen mahalle sakinleri ellerine aldıkları su hortumlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansırken, alevlerin teslim aldığı evler havadan görüntülendi. Yangın, Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Sarı Çiçek Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evin çatı katında saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere teslim olan çatıdan sıçrayan kıvılcımlar yan evin çatısına da isabet edince her iki çatı da yanmaya başladı.
Yoğun duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdikten sonra, ellerine aldıkları su hortumlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlerin sardığı çatılara müdahale etti. Öte yandan çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yaşanan o anlar havadan görüntülendi.
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