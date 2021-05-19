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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Ataşehir’de bando ekibiyle 19 Mayıs coşkusu

- Ataşehir’de bando ekibiyle 19 Mayıs coşkusu

Bando takımı

Saygı Duruşu Bayram Coşkusu Siyasi Parti Sivil Toplum Araç Konvoyu 

-Vatandaşlar
-Konvoy aracı
-Detay
-Genel

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta ve Ataşehir’de kutlandı. Bando takımı eşliğinde sokak sokak dolaşan araç konvoyu ile 19 Mayıs coşkusu tüm Ataşehir'i sardı. Ataşehir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı.
Covid-19 pandemi kurallarına uygun olarak, maskeli ve sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen Atatürk Anıtına çelenk sunma törenine; Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Özge Çankaya, Belediye Başkan Yardımcıları, Ataşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Kudret Arslan, Belediye Birim Müdürleri, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ile siyasi parti ilçe temsilcileri, muhtarlar ve Ataşehirli vatandaşlar katıldı.
Resmi tören Ataşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Özge Çankaya’nın, Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.
Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve muhtarlar da sırasıyla anıta çelenk sundular. 19 Mayıs konvoyu tüm Ataşehir'e bayram coşkusu yaşattı Çelenk sunma töreninin ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için koronavirüs salgını dolayısıyla yalnızca ses araçları ve bandonun yer aldığı bir kutlama hazırlandı. 2 tır, 1 otobüs ve 9 ses aracıyla Ataşehir’in 17 mahallesinde 19 Mayıs konvoyu yapıldı. Türk bayraklarıyla süslenen araçlar, ilçenin sokaklarında turlayarak Ataşehir'e bayram coşkusunu yaşattı. Üstü açık kamyondaki bando takımının seslendirdiği marşlara vatandaşlar, Türk bayrakları sallayarak eşlik etti. Evlerinin camlarından da bayraklar sallayarak eşlik eden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. (ASK-CGK
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