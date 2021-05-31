Ataşehir'de aşırı yağış yol çökmesine neden oldu

-Polis ekipleri

-Çökme olan alan

-Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan aşırı yağış Ataşehir’de çalışmalarının devam ettiği caddedeki yolun bir bölümünün çökmesine neden oldu. Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde aşırı yağış etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle Ataşehir’de Ayedaş tarafından çalışmaların devam ettiği Uslu Caddesi'nde aracın yoldan geçtiği sırada küçük çaplı çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracı yol üzerindeki sıkıştığı yerden kurtarırken, Polis ekipleri yol üzerine dubalarla şerit çekerek önlem aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

