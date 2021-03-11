Ataşehir’de aşırı hızlı otomobil takla attı: 1 yaralı

-Yaralının kurtarılması

-İtfaiye ekipleri

-Röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ataşehir’de meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje çıkıp, ardından trafik lambasına çarpması sonucu takla atarak durabildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Alınan bilgiye göre Kaza, Ataşehir’de Dudullu Caddesi üzerinde Gümrük mevkiinde bulunan kavşakta saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sinan Kızıl hakimiyetindeki 34 DDP 035 plakalı otomobil, Başıbüyük istikametinden Ataşehire doğru seyir halindeydi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, Ataşehir Gümrük Müdürlüğü mevkiinde bulunan kavşağa geldiği sırada, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıkıp daha sonra trafik lambasına çarparak devirdi. Yaşanan kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, araçta sıkışan Sinan Kızıl itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık çalışanı gerçekleştirdi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, aracın olay yerinden kaldırılması için trafik bir süre durduruldu. Kaza yapan otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. “Aracımı durdurarak yardımına koştum” Kaza yapan sürücüye müdahale eden sağlık çalışanı, “Trafikte seyir halindeyken karşı şeritten aşırı hızlı gelen otomobil kavşakta bulunan trafik lambasına çarparak takla attı. Aracımı durdurarak yardımına koştum. Bulunduğu yerden kurtarmaya çalışarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Polis ve acil servis ekiplerine haber verdik. Ekipler kurtardı, sürücünün durumu iyi hayati tehlikesi yoktur” diye konuştu.

(MB-



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