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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği

Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği

İnsanların tahliyesi

Yangın Paniği Köpek Evcil Hayvan Hayvan 

-Vatandaşların çocukları ve evcil hayvanlarıyla panikle beklemesi
-İtfaiye ekiplerinin binaya girmesi
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir'de bir site içerisindeki 14 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar ve evcil hayvanları dairelerinden tahliye edildi. Ataşehir İçerenköy mahallesi Ertaç sokakta bir sitede bulunan 14 katlı binanın 6'ncı katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ekibi sevk edildi. Kısa sürede bina içinde yayılan duman sebebiyle binada oturanlar tahliye edildi. Bu sırada bina sakinleri kedi köpek gibi evcil hayvanlarını yanlarına alarak panikle kendilerini dışarı attılar. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bina sakini Hale Özer "Yani nasıl çıktığını bilmiyorum, komşularımızdan birinde çıktı. Biz gürültü ve dumanı görünce zaten boşaltın diyorlardı ve apartmandan indik" ifadelerini kullandı. (YEİ-CGK-
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