Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Atanamayan öğretmenler, atanma taleplerini anlattı

Atanamayan öğretmenler, atanma taleplerini anlattı

Öğretmenler tarafından hazırlanan pankartlar

Eğitim Sistemi Atanamayan Öğretmen Öğretmenler Basın Açıklaması Öğretmenlik 

-Öğretmenler detay
-Öğretmenler adına Bilgisayar Öğretmeni Döndü Arat ve Sınıf Öğretmeni Ahmet Asiltürk açıklaması
-Balon uçurulması

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

– Kırşehir’de, seslerini duyurmak isteyen atanamamış öğretmenlere eğitim sendikaları destek sundu.Cacabey Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına Türk Eğitim Sen, Memur Sen ve Eğitim İş destek sundu.Atama taleplerini yazdıkları pankartlarda da gösteren atanamayan öğretmenler adına Bilgisayar Öğretmeni Döndü Arat ve Sınıf Öğretmeni Ahmet Asiltürk açıklamada bulundu. Yapılan basın açıklamasında; “Gönüllü eğitim neferleri olarak canla başla çalışıyoruz. Atama bekleyen öğretmenlerin temennisi sesimize kulak verilmesi umudumuza ışık olunması, mezun olmuş ve mezun olacak öğretmenlerin hem kendi hem de ülkenin yarınlarına daha umutlu bakılmasına yardımcı olunmasıdır” dediler.Ücretli öğretmenliğin haksızlık olduğunu ifade eden öğretmenler, “Ücretli öğretmenlik hem atama bekleyen öğretmenlere haksızlık hem de Türk eğitim sistemine vurulmuş bir baltadır. 2018 yılında alınan ücretli öğretmen sayısı 63 bin 656 iken 2019 yılında ise 76 bin 605’dir. Bir yılda 13 bin civarında atama gösteriyor ki, ücretli öğretmenlik artık bir ihtiyaç olmaktan çıkıp eğitimimizin öz politikası haline gelmiştir” dediler.Basın açıklamasının ardından atanamayan öğretmenler, siyah balon uçurdu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement