Atalay Filiz’e dördüncü kez ‘akıl sağlığı yerinde’ raporu



- İstanbul ve Ankara'da işlediği 3 cinayetten hüküm giyen Atalay Filiz'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada Filiz'in akıl sağlığının tespiti için istenen rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, herhangi bir akıl sağlığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı, Filiz’in cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. İstanbul ve Ankara'da işlediği 3 cinayetten ayrı ayrı "ağırlaştırılmış müebbet" hapse çarptırılan Atalay Filiz'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 67. Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Atalay Filiz katılmazken avukatı Merve Uçanok da mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya gelmedi. Akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadı Mahkeme hakimi, sanık Atalay Filiz’in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitine ilişkin istenen raporun dosyaya geldiğini belirtti.

Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi’nden istenen dördüncü raporda, sanıkta cezai sorumluluğunu etkileyecek, şuur ve hareket serbestini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı belirtildi. “Cezai sorumluluğu tam” Sanığın suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna dair herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı kaydedildi. Raporda, “Atalay Filiz’in 12 Haziran 2016 tarihinde bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur” denildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. 3 raporda da akıl sağlığı yerinde çıkmıştı Öte yandan, Atalay Filiz hakkında ceza ehliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Adli Tıp Kurumu'ndan istenen üç raporda da akıl sağlığının yerinde olduğu kaydedilmişti. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Atalay Filiz'in birden fazla cinayet zanlısı olarak firari bulunduğu sırada kendisini gizleyebilmek amacıyla, müştekilere ait kaybolan nüfus cüzdanı ve sürücü belgeleri üzerinde oynamalar yaparak kendi fotoğrafını yapıştırdığı anlatılmıştı. İddianamede, Filiz hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan, üzerinde bulunan 7 belge için ayrı ayrı toplamda 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.



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