Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Atakum’dan Ayancık’a dayanışma eli
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Atakum’dan Ayancık’a dayanışma eli

Atakum’dan Ayancık’a dayanışma eli

Suların araca yüklenmesi

Sağanak Yağış Geçmiş Olsun Sel Felaketi Şiddetli Yağış Harekete Geç 

-Aracın hareket etmesi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Atakum Belediyesi, şiddetli yağışların sebep olduğu sel nedeniyle zor durumda kalan Sinop Ayancık halkı için bölgeye yazlık giysilerden ve ayakkabılardan oluşan 70 adet koli ve su gönderdi. Atakum Belediyesi sağanak yağış sonrası sel felaketi yaşanan Sinop’un Ayancık ilçesindeki vatandaşlar için harekete geçti. Belediyenin Paylaşım Merkezi (PAYMER) ekipleri, şiddetli yağışların sebep olduğu sel nedeniyle zor durumda kalan Sinop Ayancık’taki yurttaşlara dayanışma sağlamak için bölgeye destek gönderdi. “Ayancıklıların yanındayız’’ Görevliler önce hayırsever yurttaşların bağışladığı yazlık giysi ve ayakkabıları Ayancık’taki yurttaşlar için her yaş ve bedene uygun bir şekilde gruplandırdı ardından kolilere yerleştirdi. Giysi ve ayakkabıların yer aldığı 70 adet koliyi ve su şişelerini tek tek belediyenin araçlarına yükledi. Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi yetkilileri “Sel felaketi ile karşılaşan Sinop Ayancık’taki yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz Atakum Belediyesi yurttaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı. (SAM-SLH-Y)
İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı