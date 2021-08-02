Atakum’da trap atışları nefes kesti

-Atışlardan detay

-Turnuvadan detay

-Başkan Cemil Deveci'nin organizasyonu incelemesi ve atış yapması

-Ödül töreni

-Genel görüntü



( SAMSUN -DRONE) SAMSUN



- Atakum Belediyesi ve 1919 Atakum Avcılar Kulübü iş birliği ile 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Kocadağ’da doğa kampı ve trap atışı müsabakası gerçekleştirildi.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan trap atışları adeta nefes kesti. Atakum Belediyesi ile 1919 Atakum Avcılar Kulübü doğaseverleri eşsiz güzelliğe sahip Kocadağ’da kampta buluşturdu. 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde doğa kampı ve trap atışı müsabakalarında bir araya gelen vatandaşlar yapılan çekilişlerle birçok sürpriz hediye de kazandı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci ve 1919 Atakum Avcılar Kulübü Başkanı İsmail Bülbül’ün de katılımcılarla bir araya geldi. Başkan Deveci’nin de atış yaptığı turnuvada kıyasıya mücadele yaşandı. 500 sporcu yarıştı Sabahın erken saatlerinde başlayan trap atışı turnuvasında amatör, profesyonel, süper profesyonel ve kadınlar olmak üzere 4 kategori yer aldı. Kategorilerde toplamda 500 sporcu yarıştı. Yarış sonunda kazananlara kupa ve madalyaları ile çeşitli hediyeler takdim edildi. Baş hakem Murat Gürsel ile yardımcı hakem İsa Ay’ın görev yaptığı profesyonel kategoride şampiyon Yüksel Cayvarlı, Emre Aktaş ikinci, Faik Çolak da üçüncü oldu. Süper profesyonel kategoride ise şampiyon Emre Aktaş, ikinci Mehmet Sait Örtükoğlu, üçüncü ise Kenan Özer oldu. Baş hakem İbrahim Tamer Sözgen ile yardımcı hakem İbrahim Genç’in görev yaptığı amatör kategorisinde şampiyon Samet Pıçakçı, ikinci Oktay İyigün, üçücün de Emrah Okur oldu. Kadınlar kategorisinde ise şampiyon Hazal Ayan, ikinci Melek Aktaş ve üçüncü de Ayşe Şahin olarak kupalarını aldı.

