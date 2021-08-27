Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Atakum’da müzik şöleni sürüyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Atakum’da müzik şöleni sürüyor

Atakum’da müzik şöleni sürüyor

Etkinlikten detay

Açık Hava Sahnesi Rekor Müzik Grubu Tiyatro Şarkıcı 

-Konsere katılanlardan detay
-Konserde performans sahneleyen gruplardan detay
-Genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Atakum Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen açık hava tiyatro ve konser etkinlikleri devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi iş birliği ile düzenlenen açık hava tiyatro ve konser etkinlikleri kapsamında yerel müzik toplulukları yeniden müzikseverlerle buluştu Samsunlular konserlerle keyifli vakit geçirirken sanatçıların gösterdiği sahne performansı büyük beğeni topladı. Yerel müzik topluluklarına destek olmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi iş birliği ile Çobanlı Halk İskelesi’nde gerçekleştirilen Açık Hava Tiyatro ve Konser etkinlikleri kapsamında yerel müzik toplulukları 2 Oda 1 Salon, Yiğidolar, Grup Vals ve Random ile şarkıcı Esra Ağçe sahne aldı. Vatandaşlar, sahilde keyifli vakit geçirirken müzik ziyafeti yaşadı. Atakumluların konser keyfi Konserler dizisinin bu ayağında ilk olarak yerel müzik grubu 2 Oda 1 Salon ve şarkıcı Esra Ağçe sahne alırken sonraki gün ise Yiğidolar, Random ve Grup Vals performans sergiledi. Atakumlular, sanatçıların seslendirdiği rocktan popa değişik tarzdaki şarkılarla adeta müzik şöleni yaşadı. Seyircilerin şarkılara eşlik ettiği konserlerde sanatçıların sahne performansı büyük beğeni aldı. Sefo, açık hava sahnesinde Çobanlı Halk İskelesi’ndeki açık hava sahnesinin bir sonraki konuğu ise genç kuşağın sesi, şarkıları dinlenme rekorları kıran Sefo olacak. Sefo rüzgarının Atakum’da eseceği konser 31 Ağustos’ta saat 20.00’de gerçekleşecek. (ED-SLH-Y)
İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
İşte Sibel Can'ın yeni eviİşte Sibel Can'ın yeni evi
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!
30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement