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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Ataköy'de korkutan yangın

- Ataköy'de korkutan yangın

Olay yeri

Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-Yanan prefabrike görüntü
-İtfaiye ve polis ekipleri
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataköy'de bulunan bir halı sahanın soyunma odalarının ve kafeterya bölümünün bulunduğu alanda çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın, öğlen saatlerinde Ataköy'de bulunan bir halı saha da meydana geldi. İddiaya göre, halı saha tadilat için bakım yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle soyunma odalarının ve kafeteryasının bulunduğu prefabrike yapıda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken olay yerine hemen itfaiye ve polis ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. (VK-ZA-
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