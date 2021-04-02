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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
AtaÇocuk, otizme farkındalık için tek ses

AtaÇocuk, otizme farkındalık için tek ses

Otizmli çocuklar ve öğretmenlerin söylediği şarkının klibi

( SAMSUN ) SAMSUN

Alışveriş Öğretmenler Farkındalık Öğrenciler Bakış Açısı 


- Atakum Belediyesi AtaÇocuk Anaokulu öğretmen ve öğrencileri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle çektikleri videoda tek ses oldu. Minik öğrenciler ve duyarlı eğitimciler farkındalık için boyadıkları elleriyle “Otizmin farkındayım, onların yanındayım’’ dedi.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin sözünü verdikten sonra hayata geçirdiği, kentteki çocukların çağdaş ve modern bir eğitimle geleceğe güçlü bireyler olarak hazırlandığı AtaÇocuk Anaokulu’nda minik öğrenciler ve duyarlı öğretmenler 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için kamera karşısına geçti. Otizmli bireylerin yaşadığı zorlukları onların cümleleriyle tek tek dile getiren öğretmen ve öğrenciler, farklı renklerle boyadıkları ellerini havaya kaldırarak hep birlikte ‘’Otizmin farkındayım, onların yanındayım’’ vurgusu yaptı.“Ben otizmi olan çocuğum, otistik değilim”Birleşmiş Milletler tarafından 2008 yılında ilan edilen günde, insanları otizm hakkında bilinçlendirmek ve otizmli bireyleri sosyal hayata kazandırmak amacıyla ellerini farklı renklere boyayan öğretmen ve öğrenciler, otizmin bir hastalık değil bir renk ve çeşitlilik olduğuna dikkat çekti. Otizmli bireylerin günlük yaşam içerisinde karşılaştığı zorluklardan kesitlerin dile getirildiği videoda çarpıcı ifadeler yer aldı. Her bir zorluğun öğretmen ve öğrencinin dile getirdiği çalışma otizmlilerin bakış açısından yaşadıklarını samimi bir dille anlatıldı. Her bir öğretmen ve iki öğrencinin izleyicilere otizmli bireyin bakış açısından seslendiği videoda şu ibareler yer aldı:“Ben otizmi olan çocuğum. Otistik değilim. Duyusal algılarım bozuktur. Gündelik yaşam içinde çoğunlukla sizin fark etmediğiniz kokular, sesler, temaslar görüntüler benim için çok rahatsız edici olabilir. Sıradan bir market alışverişi benim için tam bir kabus olabilir. Market arabalarının tekerleğinin çıkardığı gıcır gıcır ses, indirim anons sesi, kasadaki işlem sesleri... Bu ciddi anlamda aşırı yüklenmedir benim için. Otizme bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın. Belki Michael Jordan olamayabilirim. Ama detaycı bakış açım ve olağanüstü odaklanma kapasitemle Einstein, Mozart ya da Van Gogh olabilirim. Şimdilerde bu kişilerin de otizmli olduğu düşünülüyor. Siz dayanağım olmazsanız bunu başaramam. Benim arkadaşım, öğretmenim olun. Bana destek verin. Ne kadar yol alabildiğimi göreceksiniz. Otizm benim seçimim değil. Unutmayın bu durumu ben yaşıyorum, siz değil. Sizin desteğiniz olmadan bağımsız ve başarılı yaşam sürme ihtimalim çok uzak. Söz veriyorum. Ben buna değerim.”
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