Ata’yı yoğun bakımda andılar



- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan sağlık çalışanları, saatler 09.05’i gösterdiğinde İstiklal Marşını okuyarak Atatürk’ün ölümünün 82’inci yıl dönümünde andı. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle görevlerinin başından ayrılmadan gece gündüz mücadele veren sağlık çalışanların Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümünde unutmadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan sağlık çalışanları saatler 09.05’i gösterdiğinde bina koridorunda toplanarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Atatürk’ü bu şekilde anan çalışanlar, ardından hastalarının tedavilerine devam etti. (AS



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