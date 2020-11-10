Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Ata’yı yoğun bakımda andılar

Ata’yı yoğun bakımda andılar

Çalışanlar tarafından çekilen İstiklal Marşı görüntüsü

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

Sağlık Çalışanları 


- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan sağlık çalışanları, saatler 09.05’i gösterdiğinde İstiklal Marşını okuyarak Atatürk’ün ölümünün 82’inci yıl dönümünde andı. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle görevlerinin başından ayrılmadan gece gündüz mücadele veren sağlık çalışanların Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümünde unutmadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan sağlık çalışanları saatler 09.05’i gösterdiğinde bina koridorunda toplanarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Atatürk’ü bu şekilde anan çalışanlar, ardından hastalarının tedavilerine devam etti. (AS
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement