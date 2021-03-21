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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Ata keserli işkence kamerada

Ata keserli işkence kamerada

Vatandaşın at arabasıyla gitmeye çalışması

Sosyal Medya Akalan Kamera Harekete Geç Cep Telefonu 

-Yük fazla olduğu için atın gidememesi
-Vatandaşın atın gitmesi için ona çekiçle vurması
-Genel ve detay görüntü

( HATAY )- Hatay’ın Arsuz ilçesinde yükü çekemeyen ata keserle vuran bir kişi vatandaşlar tarafından görüntülendi- Olayın ardından yakalanan şahsa adli işlem başlatılırken, ata el koyuldu HATAY

- Hatay’ın Arsuz ilçesinde yükü çekemeyen ata keserle vuran bir kişi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay Hatay’ın Arsuz İlçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede at arabasıyla yük taşıyan bir kişi arışı yükü çekemeyen ata eline aldığı keserle vurdu. Bu durumu gören vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kamerasıyla çekip görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılması üzerine Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kısa sürede ata işkence yapan vatandaşı bulan polis şahsa adli işlem başlatıldı. Bu arada Arsuz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de ata el koyu bakımını üstlendi.
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