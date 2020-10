-farklı açılardan detaylar

-Turan ile röp.



( BURSA ) "Ata binmek çocukların gelişimine büyük fayda sağlıyor"- At biniciliği zengin sporu değil BURSA



- At binmenin çocukların gelişine büyük fayda sağladığını belirten Tabiat Binicilik Merkezi Müdürü Oğuz Kemal Turan, biniciliğin zengin sporu olmadığını söyledi.



Kültürümüzdeki yeri yıllar öncesine dayanan, Orta Asya’dan Anadolu’ya olan serüvenimizde hep yanımızda olan atlar, modern şehir hayatında unutuldu. Ata binmenin 2 yaştan itibaren başladığını belirten Tabiat Binicilik Merkezi Müdürü Oğuz Kemal Turan, "2 yaştan itibaren aile ile birlikte self binicilik yapılabiliyor. 5 yaştan itibaren de ponny cinsi atlarla eğitim alarak çocuklar kendi başlarına at bine binebiliyor. 6 yaşından itibaren müsabakalarda koşabiliyorlar. Çocuk gelişiminde hem bedenen, hem ruhen ata binmenin çok büyük faydaları var. Özellikle dengeyi sağlamak ve kas gelişimi açısından inanılmaz bir etkisi var. Ayrıca ruhen de çok faydası var. Çocuk atın üstünde bir canlı ile bütünleşiyor, özgüveni inanılmaz artıyor. Çocuk 5-6 yaşında bir canlıya hükmetmeyi öğreniyor" dedi.

Tabiat Binicilik Kulübünde 80 lisanlı binici bulunduğunu ifade eden Turan, "Bunların bir çoğunu ponny binicilerimiz oluşturuyor. 80 tane lisanslı binicinin 50 tanesini küçük yaş gruplarımız teşkil ediyor. Farklı parkurlarla başlıyor öğrencilerimiz ve engel atlama müsabakaları ile devam ediyor. 12 yaş sonrasında yetişkinlere eğitimlerimiz başlıyor. Ayrıca dışarıda göl, orman turları gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Biniciliğin zengin sporu olmadığına işaret eden çeken Turan, "Bu doğru değil. Haftalık, aylık paket programlarımız var. Mesela küçük paket programlarla gelip burada ders alabiliyorlar. İlle de ata binmek için kişinin kendi atının olması ve ekstra masraflara katlanması gerekmiyor. Paket alıyor ve haftada 1 -2 gün gelip burada ata binebiliyor. Son zamanlarda ülkemizde de eskiye dönük atçılık revaçta" diye konuştu.

(SD-MŞ)



