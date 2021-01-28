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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
At ve yavrusunu ısıtmak için yaktığı ateş 385 bin TL’ye mal oldu

At ve yavrusunu ısıtmak için yaktığı ateş 385 bin TL’ye mal oldu

yangından görüntü

Hayvan 

-ekiplerin müdahalesinden görüntü
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde at ve yavrusunu ısıtmak için yakılan ateşten çıkan yangın sonucu 385 bin TL’lik maddi hasar meydana geldi.Alınan bilgilere göre yangın, dün akşam saatlerinde Erciş ilçesinde ikamet eden Ferhat Göçmüş’e ait ahır, tandır ve garajda meydana geldi. Ahırdaki at ve yavrusunun ısınması için tenekede yakılan ateşten çıktığı tahmin edilen yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Akşam saatlerinde başlayan müdahale, sabah 04.00’te yapılan soğutma çalışmasıyla tamamlandı. Yangında traktör, römork, traktör kepçesi, ot biçer makinesi, briket imalat makinesi yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir at ve 30’a yakın kümes hayvanı da telef oldu. Tahmini zararın 385 bin TL olduğu yangının söndürülmesi için Erciş ve Van Büyükşehir belediyeleri de iş makineleriyle destek verdi.
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