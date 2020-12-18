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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
At çiftliği alev alev yandı: 10 at telef oldu

At çiftliği alev alev yandı: 10 at telef oldu

olay yerinden detay

Polis At Çiftliği Polis Ekipleri Hayvan Trol 

-yanan atlardan detay
-çiftlikten detay
-ekiplerden detay

( BURSA )- Çiftlikte çıkan yangında atlar yanarak can verdi BURSA

- Bursa'da Kent Ormanı içinde bulunan bir at çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 10 at telef olurken, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Olay merkez Nilüfer ilçesinde Kent Ormanının içinde bulunan bir at çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yangın, gece 03.30 sıralarında bir at çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler kısa sürede çiftliği sardı. Dumanlar ve kokuları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Samanların kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen alevler, çiftliğe doğru ilerledi. Çiftlikteki 10 tane at yanarak telef olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polis ekipleri ilk etapta çiftlikte bulunan diğer hayvanları alevlerden kurtardı. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Çiftlikte maddi hasar oluşurken, atlar yanarak telef oldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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