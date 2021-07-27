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At arabasıyla gelip su motorunu çalan hırsız kameralara yakalandı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
At arabasıyla gelip su motorunu çalan hırsız kameralara yakalandı

At arabasıyla gelip su motorunu çalan hırsız kameralara yakalandı

Güvenlik kamerası görüntüleri

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Sosyal Medya Su Akalan Kamera Hırsız 


- Balıkesir’de kendisine hurdacı süsü veren at arabalı hırsız, yazlık konutun bahçesine girerek elektrikli su motorunu çaldı. Hırsızın su motorunu çalarken rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı. Edremit ilçesinin Akçay Mahallesinde sabah saatlerinde at arabasıyla bir yazlık evin önüne giden zanlı, evin demir kapısının üzerinden kendi evine girer gibi rahatça geçti. Zanlı, daha sonra kapı kenarında duran elektrikli su pompasını görerek aldı ve tekrar kapının üzerinden atlayarak çaldığı su pompasını at arabasına yükleyip oradan uzaklaştı. Edremit ilçesinde bir süre önce at arabaları bu tip hırsızlık olaylarında kullanıldığı için yasaklanmıştı. Edremit Emniyet Müdürlüğü ise sosyal medyadaki görüntüleri ihbar kabul ederek konuşla ilgili çalışma başlattı. (EME-MŞ)
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